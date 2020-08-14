Не мне решать, кого арестовывать, а кого отпускать: Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Целью правительства Республики Армения является создание независимой судебной системы, проведение четкой антикоррупционной политики. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в эфире BBC HARDtalk, имея в виду аресты и задержания бывших высокопоставленных чиновников в Армении.

«Что касается уголовных дел и арестов, я должен подчеркнуть, что у нас есть суды, следственные органы, прокуратуры. Не мне решать, кого арестовать, а кого отпустить. «Наша цель - обеспечить верховенство закона, создать независимую судебную систему, проводить четкую антикоррупционную политику», - сказал он.

Пашинян добавил, что международное сообщество хорошо осведомлено и ценит огромный прогресс Армении во всех этих областях.