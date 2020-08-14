Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю, подсчитали эксперты консалтинговой компании IHS Markit.

Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с. Сейчас, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается.

"Теперь можно предположить, что в скором времени добыча в стране может стать нулевой или приблизится к этому уровню", - пишут эксперты, отмечая, что никогда в истории нефтяной промышленности объем добычи нефти у страны- крупного производителя нефти не падал так низко и так долго,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Венесуэла является третьей по величине нефтедобывающей страной среди тринадцати членов ОПЕК, и падение добычи - это результат десятилетий упадка. В последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на нефть из-за пандемии COVID-19, санкциями США и ограниченными возможностями для хранения нефти, отмечают авторы публикации.

Хотя случай Венесуэлы - исторический, эксперты считают, что он практически не повлияет на мировые нефтяные рынки из-за более серьезных изменений в спросе и предложении на фоне коронавируса и его последствий. "В мире имеются достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить восстановление мирового спроса на нефть, которое наблюдается с мая", - считает вице-президент и глава нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард.

Эксперты уверены, что Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, учитывая ее огромные нефтяные запасы. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.