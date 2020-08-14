Пашинян проинформировал Би-Би-СИ о ситуации вокруг Конституционного суда

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Власти Армении стараются сделать так, чтобы Конституционный суд полностью соответствовал Конституции Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в передаче BBC HARDtalk.

«Я должен подчеркнуть, что мы хотим, чтобы Конституционный суд полностью соответствовал букве и духу нашей Конституции. Действующая Конституция Республики Армения дает точное описание Конституционного суда, но на самом деле у нас был совсем другой Конституционный суд. Таким образом, мы делаем все возможное, чтобы Конституционный суд полностью соответствовал нашей Конституции», - сказал Пашинян.

На 5 апреля 2020 года в Армении был назначен референдум по конституционным поправкам, на котором предлагалось прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум был отменен из-за распространения коронавируса в Армении. 22 июня Национальное собрание приняло проект поправок к Конституции, представленный группой депутатов фракции «Мой шаг», в которых предлагается сменить председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда со стажем работы не менее 12 лет. С принятием закона срок полномочий судей Конституционного суда Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна был прекращен, а бывший председатель Конституционного суда Грайр Товмасян остался в КС в должности члена Конституционного суда.