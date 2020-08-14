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Названы атипичные симптомы коронавируса

Названы атипичные симптомы коронавируса

Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали течение COVID-19 у пожилых людей и пришли к выводу, что у большинства из них наблюдались атипичные симптомы заболевания. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.

Наблюдения велись за пациентами домов престарелых в период с 7 апреля по 29 июня. Выяснилось, что из 103 человек, чьи тесты показали положительный результат, только у 38 процентов были выявлены стандартные симптомы коронавируса,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, у 54 человек не было зафиксировано никаких признаков болезни, либо они начинали проявляться через две недели после заражения.

Тем не менее, многие инфицированные ощущали "недомогание" и "общее состояние нездоровья", что ученые выделили в категорию "атипичных" симптомов COVID-19.

 


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