Пашинян считает необходимым внедрение механизмов по расследованию нарушений режима прекращения огня

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян считает необходимым внедрение международных механизмов для расследования нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в передаче BBC HARDtalk, имея в виду действия, развязанные Азербайджаном в направлении Тавуша 12-21 июля.

«Азербайджан начал военное нападение на Армению, причем, это не было отдельной операцией. Президент Азербайджана постоянно прибегал к воинственной риторике, заявляя, что намерен решить карабахский вопрос силой. В течение недель и месяцев, предшествовавших 12 июля, агрессивные заявления президента Азербайджана усилились. Перед правительством Азербайджана стоит серьезная задача: объяснить своей общественности, почему им не удалось разрешить нагорно-карабахский конфликт силой, в то время как миллиарды долларов были потрачены на военные цели за счет благосостояния азербайджанского народа. Атака Азербайджана провалилась, тем самым развеяв миф об их военном превосходстве над Арменией», - сказал Пашинян.

Премьер-министр обосновал введение международных механизмов для расследования нарушений режима прекращения огня тем, что международное сообщество уже давно было вынуждено прислушиваться к взаимным обвинениям двух сторон в случае нарушения режима прекращения огня.

«Я могу понять международное сообщество, которое каждый раз вынуждено выслушивать взаимные обвинения сторон относительно того, кто начал или кто первым нарушил режим прекращения огня. И мы уже довольно давно наблюдаем это снова и снова. Именно поэтому мы предлагаем ввести международные механизмы расследования нарушений режима прекращения огня. И это вполне обоснованное предложение Армении», - сказал премьер.

12 июля около 12:30 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь государственную границу РА в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения армянской стороны азербайджанские военнослужащие покинули автомобиль УАЗ и вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана повторили попытку занять приграничную позицию ВС Армении, применив артиллерийский огонь, но подверглись давлению со стороны армянской стороны, проиграли и были отброшены назад. Позже азербайджанская сторона в течение нескольких дней возобновила обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. 21 июля в 22:30 спецподразделение противника произвело очередную атаку в направлении позиции «Бесстрашный». Армянские вооруженные силы отразили атаку противника, нанеся значительные потери.