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Самоопределение народов - одна из основных ценностей нашего «Движения пяти звезд»: Альберто Аирола

Самоопределение народов - одна из основных ценностей нашего «Движения пяти звезд»: Альберто Аирола

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Во время слушаний в комитете по международным отношениям Сената Италии по поводу недавней напряженности на армяно-азербайджанской границе сенатор Альберто Аирола, член правящего “Движения пяти звезд” в Италии, упомянул о самоопределении народов.

«Я просто хотел сказать, что самоопределение народов - одна из основных ценностей нашего «Движения пяти звезд». Я скажу вам, что итальянцам нужен мир, а не только газ и бензин», - по сообщению «Арменпресс» отметил Альберто Аирола.

Слушания прошли 6 августа. По приглашению итальянской стороны в слушаниях принял участие посол РА в Италии Цовинар Амбарцумян.


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