Мы продолжим наш путь экономического роста: Пашинян

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян уверен, что после окончания эпидемии коронавируса Армения продолжит путь экономического роста. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в передаче BBC HARDtalk.

«В 2019 году у нас был самый большой экономический рост в Европе. Помимо экономических успехов, наша страна добилась огромных успехов во всех международных рейтингах: демократии, свободы слова, независимости судебной власти, антикоррупционной политики. На протяжении двух лет Армения признавалась авторитетными международными журналами страной года не только по уровню демократии, но и по экономическим показателям. «Конечно, эпидемическая ситуация прервала наш полет, но мы продолжим наш путь экономического роста», - сказал Пашинян.

В 2019 в Армении зарегистрирован 7,6% -ный экономический рост - самый высокий показатель за предыдущие 12 лет.