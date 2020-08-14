В Армении подтверждено 276 новых случаев COVID-19, 267 выздоровели, 5 граждан умерли

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 14 августа в Армении подтверждено 41299 случаев заболевания коронавирусом, из которых 34164 вылечены.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 6082 пациента проходят лечение от коронавирусной болезни. За последние 24 часа было проведено 1465 тестов - всего 181962 теста. Таким образом, подтверждено 276 новых случаев заболевания коронавирусом и 267 выздоровлений.

В общей сложности от коронавирусной болезни было зарегистрировано 814 смертей (увеличение на 5).

По сообщению Минздрава РА, умершими пациентами были мужчины 83, 82, 78 лет и женщины 69 и 70 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Сообщалось об одном случае смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания. Всего таких дел 239.

12 августа правительство приняло решение о продлении на 30 дней чрезвычайного положения, объявленного в Республике Армения, продленного 16 марта 2020 года, до 12 августа, с 17:00 12 августа, на 30 дней, до 17:00 11 сентября.

Лилит Демурян