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Гражданину, вернувшемуся на родину, при поддержке Омбудсмена была оказана материальная помощь

Гражданину, вернувшемуся на родину, при поддержке Омбудсмена была оказана материальная помощь

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Гражданин, вернувшийся в Республику Армения из Российской Федерации, попросил вмешательства Защитника прав человека Республики Армения в вопросе использования программ поддержки обоснования на родине. Как сообщает «Арменпресс», Защитник прав человека сообщает, что заявитель сообщил, что освобожден от отбывания наказания в России и немедленно депортирован в Армению, где у него нет места жительства, и он не может найти работу из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В результате сотрудничества миграционной службы Министерства территориального управления и аппарата Защитника прав человека гражданин был включен в государственную программу первичной помощи по реинтеграции возвращающихся граждан Республики Армения и получает финансовую помощь.
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