Спикер Национального собрания Арцаха выступил с заявлением

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. спикер Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян Выступил 14 августа с заявлением. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Национального Собрания Республики Арцах.

«В соответствии с частью 1 статьи 129 Закона о регламенте Национального Собрания заявляю, что член Счетной палаты Республики Арцах Ваге Балаян 12 августа подал в отставку», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в соответствии с частью 2 статьи 129 Закона «Регламент Национального собрания», если в течение одной недели после объявления об отставке должностное лицо отзывает свою отставку, спикер Национального собрания делает об этом заявление. Согласно заявлению, если он не отзывает свою отставку, составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и публикует спикер Национального Собрания. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.