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Стартовал чемпионат Армении по футболу

Стартовал чемпионат Армении по футболу

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Стартует чемпионат Армении по футболу - Премьер-лига Vbet.

Как сообщает «Арменпресс», первый матч стартового тура состоится на стадионе "Наири", где "Алашкерт" примет двукратного чемпиона страны "Арарат-Армения". Матч состоится 14 августа и начнется в 17:30.

“Ван”, соперником которого будет “Гандзасар-Капан”, отметит свой дебют в Премьер-лиге 15 августа. Этот матч состоится на стадионе Чаренцавана и начнется в 17:30.

16 августа состоятся два матча: «Ной»-«Ширак» и «Арарат»-«Пюник». Обе игры пройдут в Ереване, начало в 17:30 и 19:30 соответственно.

А завершится первый тур 17 августа встречей «Урарту»-«Лори». Он запланирован на 19:00.

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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