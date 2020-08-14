«Лейпциг» в полуфинале Лиги чемпионов

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Лига чемпионов продолжается в Лиссабоне, столице Португалии.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках четвертьфинала немецкий «Лейпциг» состязался с испанским «Атлетиком». «Лейпциг» выиграл со счетом 2: 1 благодаря голам Даниэля Олмо и Тайлера Адамса. Единственный гол у «Атлетика» забил Жоао Фелиш.

Немецкий «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с чемпионом Франции ПСЖ.

Подготовила Варвара Айрапетян