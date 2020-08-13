Армянская церковь в украинском Кропивницком будет названа в честь царицы Шушаник

Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Епископ Маркос Оганесян и председатель Союза армян Украины Кировоградской области Тигран Хачатрян в Кропивницком провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили детали макета храма. Также была подготовлена проектная документация по строительству церкви. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Как сообщил Тигран Хачатрян, армянская церковь станет ценной культурной достопримечательностью не только для диаспоры, но и для всей Украины.

Стоит напомнить, что эскиз будущего храмового комплекса на берегу реки Ингул был обнародован в феврале 2020 года. На самом эскизе представили здание с большой входной группой в фасадной части.

В феврале на очередном заседании сессии Городского совета города Кропивницкого было принято решение о предоставлении земельного участка в постоянное пользование армянской общине.

Первая в городе Армянская Апостольская церковь будет построена на набережной речки Ингул. Земельный участок находится на улице Михайловской и занимает площадь 1 100 квадратных метров.

Храм будет носить имя святой царицы Шушаник, дочери спарапета Вардана Мамиконяна. Святая Шушаник почитается как мученица Грузинской православной и Армянской апостольской церквями.