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США надеются на сотрудничество с ЕС для разрешения кризиса в Беларуси

США надеются на сотрудничество с ЕС для разрешения кризиса в Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с премьер-министром Словении Янезом Яншей призвал Евросоюз совместно с США направить свои усилия на разрешение кризиса в Беларуси. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AFP.

"Я уверен, что Евросоюз и США разделяют одинаковую тревогу по поводу того, что уже произошло и что продолжает происходить в Беларуси. Я надеюсь, что мы сможем коллективно работать над преодолением этого кризиса",  – сказал Помпео.  


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