США надеются на сотрудничество с ЕС для разрешения кризиса в Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с премьер-министром Словении Янезом Яншей призвал Евросоюз совместно с США направить свои усилия на разрешение кризиса в Беларуси. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AFP.

"Я уверен, что Евросоюз и США разделяют одинаковую тревогу по поводу того, что уже произошло и что продолжает происходить в Беларуси. Я надеюсь, что мы сможем коллективно работать над преодолением этого кризиса", – сказал Помпео.