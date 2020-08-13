Азербайджанский посол был задержан в Баку, а не в Сербии

Ранним утром 13 августа посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов находился в здании МИД Азербайджана. Спустя несколько часов он был задержан сотрудниками спецслужб Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на информированные источники в МИД Азербайджана.

Таким образом, информация российских СМИ о задержании Эльдара Гасанова в Белграде не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов был задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег и растрате бюджетных средств. "Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях. Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия. Уголовное дело находится в стадии расследования. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела", - сообщила пресс-служба Службы госбезопасности.