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Спикер НС встретился с членами посетившей Бейрут делегации 

Спикер НС встретился с членами посетившей Бейрут делегации 

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 13 августа встретился с членами армянской делегации, посетившей недавно Бейрут.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, члены делегации во главе с главным уполномоченным по делам диаспоры Заре Синаняном представили спикеру НС результаты визита, текущую ситуацию в Бейруте, программы, которые будут реализованы в ближайшее время, а также подробности встреч с представителями общины. 

Участники подчеркнули важность активного участия парламента Армении в программах, которые будут реализованы в ближайшем будущем.


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