Решение о строительстве Центра ВЭД Гюмри имеет стратегическое значение: премьер- министр

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены работы по строительству Центра внешнеэкономической деятельности Гюмри и вопросы его дальнейшей деятельности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, ответственные лица Комитета государственных доходов доложили, что центр будет полностью сдан в эксплуатацию в 2022 году, сейчас ведутся строительные работы, объявлен второй тур тендера на строительство центра. Было отмечено, что центр будет работать по принципу “одна остановка, одно окно”, чтобы максимально плавно организовать экспортно-импортный процесс для хозяйствующих субъектов. По словам ответственных лиц, в одном месте, в вышеупомянутом центре, будут действовать службы других заинтересованных ведомств, задействованных в экспортно-импортных процессах, в результате чего хозяйствующим субъектам больше не придется посещать то или иное место для получения лицензий и разрешений, терять время и дополнительные ресурсы.

Затем были затронуты возможности развития центра ВЭД с учетом международного опыта, а также предстоящие другие работы.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность последовательной работы по упрощению экспортно-импортных процедур, обеспечению благоприятных условий для бизнеса и сокращению сроков предоставления документов. “Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить хорошие условия и возможности для бизнеса”, - сказал премьер-министр, подчеркнув, что решение о строительстве центра ВЭД в Гюмри имеет важное и стратегическое значение.

Премьер-министр поручил под руководством вице-премьера Мгера Григоряна в ближайшее время обсудить все возможности, которые будут способствовать развитию деятельности центра и созданию еще более благоприятных условий для бизнеса.