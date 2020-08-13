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Польский журналист опубликовал большую статью об Арцахе

Польский журналист опубликовал большую статью об Арцахе

Польский журналист Витольд Репетович (Witold Repetowicz) находился в Армении с 29 июля по 7 августа, осуществляя съемки в Тавушской области и Арцахе. Витольд Репетович сотрудничает с Defense24.pl, TVP и политико-аналитическим центром Pulaski Foundation.

Как сообщает Арменпресс, обширная статья и видеоматериал Витольда Репетовича о его поездке в Арцах, опубликованная 8 августа в Defenseence.pl, доступна по этой ссылке.


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