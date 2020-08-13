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В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Индии зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 - за сутки диагностировали около 67 тыс. заражений, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

Скончались за последние 24 часа 942 инфицированных. По данным Минздрава, таким образом, общее число заражений приближается в стране к отметке в 2,4 млн, сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Количество летальных исходов среди инфицированных превысило 47 тыс. Как сообщают СМИ, за последние две недели среднесуточный прирост заражений в Индии составлял порядка 50 тыс.

Индия занимает третье место по выявленным случаям коронавируса в мире после США и Бразилии.


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