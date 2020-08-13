COVID-19. В Бразилии число инфицированных превысило 3 млн 170 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн 853 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 748 тыс. Излечились 13 млн 746 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 5 млн 361 тыс 131 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 169 тыс 161. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 3 млн 170 тыс 474. Число смертей составляет 104 тыс 263. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 2 млн 411 тыс 547. Скончались 47 тыс 247 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 907 тыс 758. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 057 новых случаев. Число летальных исходов – 15 тыс 384.

Далее следует ЮАР, где 568 тыс 919 подтвержденный случай и 11 тыс 010 случай смерти. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 498 тыс 555, смертей – 21 тыс 713. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 498 тыс 380, смертей - 54 тыс 666. В Колумбии 422 тыс 519 случаев заражения и 13 тыс 837 случаев смерти.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 378 тыс 168 случаев, смертей - 10 тыс 205. Десятку замыкает Испания, где число подтвержденных случаев – 376 тыс 864. Число смертности в Испании составило 28 тыс 579.

В Иране 336 тыс 324 подтвержденных случаев и 19 тыс 162 смертей. В Турции 244 тыс 392 случаев заболевания, 5 тыс 891 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1283, с начала заражения здесь скончались 17 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 32-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 19, достигнув 84 тыс 756, вылечились 79 тыс 398 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 294 тыс 519 подтвержденных случаев. В Катаре 113 тыс 938 подтвержденных случаев, смертность - 190. Число заразившихся в Египте достигло 95 тыс 963, здесь зарегистрировано 5 085 случаев смерти. В ОАЭ - 63 тыс 489 случаев, здесь скончались 358 человек.

В Ливане зарегистрировано 7 413 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 89. Число заразившихся в Сирии достигло 1402. Скончались 53 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.