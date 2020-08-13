Армения должна стать домом для приезжающих из диаспоры наших соотечественников: Айрапетян

По мнению члена фракции Национального Собрания «Мой шаг», бывшего министра диаспоры Мхитара Айрапетяна, Республика Армения должна стать вторым и окончательным домом для армян диаспоры. Как сообщает Арменпресс, Айрапетян заявил об этом с трибуны парламента.

Айрапетян напомнил, что в 2018 г. министерство диаспоры Армении представило общественности проект новой концепции стратегии политики с диаспорой, которая называлась «Сильная Армения, сильная диаспора», а позже блок «Мой шаг» в четвертом пункте своей предвыборной программы определил новаторскую политику с диаспорой, и она снова называлась «Сильная Армения, сильная диаспора». Депутат НС отметил, что их политическая команда, как и отмечала в своей предвыборной программе, сегодня так и продолжает придерживаться принятой политики и позиции, т.е. Армения несет большую ответственность перед армянскими общинами диаспоры.

«Недавние ужасающие события, унесшие множество жизней как среди нашего дружественного ливанского народа, так и среди ливанских армян, еще раз подталкивают правительство и Национальное Собрание Республики Армения к активным действиям. Говоря о материнских колониях Ближнего Востока и диаспоры в целом, нужно сказать, что эти общины идеально вписываются в наши идеальные представления, потому что идеальная диаспора, о которой мы мечтаем, такая: мы считаем, что наши соотечественники должны быть полноценной частью страны, интегрированными гражданами, но в то же время, сохранять свою национальную идентичность», - сказал Айрапетян.

Он отметил, что в 2018 году, еще будучи министром, он посетил Ливан, Сирию, Египет и может с гордостью сказать, какие восхищенные слова говорили коллеги Армении о местных армянских общинах, подчеркивая многовековой вклад армянского народа и армян в экономическую, социальную, политическую, культурную и научную жизнь Ливана, Сирии и Египта.

«Очень лестно было услышать это от наших коллег, потому что наша армянская община в Ливане десятилетиями переживала множество трудностей, и я хотел бы с трибуны Национального Собрания поблагодарить ливанский народ за то, что как во время, так и после гражданской войны он смог защитить и позаботиться о наших соотечественниках», - сказал депутат НС.

Айрапетян отметил, что сегодня Армения несет ответственность не только перед местной армянской общиной, но и перед ливанским народом. Он подчеркнул, что направляемая в Ливан правительством Армении гуманитарная помощь будет носить продолжительный характер.

«Очень важно, что мы сделаем все возможное, чтобы позаботиться о наших соотечественниках, которые сегодня находятся в сложной ситуации, но в то же время должны сказать, что наши соотечественники, которые примут твердое решение уехать из какой-либо страны, где они не видят более возможностей жить, творить и созидать, Республика Армения станет их вторым домом», - сказал Айрапетян.

Депутат отметил, что на протяжении десятилетий наша страна воспринималась нашими соотечественниками только как эмоциональная территория, но не как дом, не как государство, куда можно приезжать, жить, творить, богатеть и обогащать других.

«Сегодня мы создаем такую Армению, которая будет домом, которая, к сожалению, не была так воспринята из-за наших прошлых ошибок, не стала домом для наших соотечественников, эмигрировавших из других стран того же региона. Это должно стать уроком для нашей политической команды, для наших соотечественников, потому что очень важно, какое отношение увидят наши репатрианты. Очень важно, чтобы наши соотечественники, которые принимают решение переехать в другую страну, принимали решение в пользу Армении, а не другой страны. Армения должна быть вторым и окончательным домом для наших соотечественников», - сказал Мхитар Айрапетян.

Он отметил, что Армения сделает все, что в ее силах, чтобы стать домом всех соотечественников, которые приезжают в Армению из какого-либо уголка мира. Завершая свое выступление, Айрапетян пожелал ливанскому народу и ливанским армянам силы и стойкости, отметив, что Армения поддерживает их.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 154 человек, ранения получили порядка четырех тысяч. По предварительным данным, в числе погибших 13 армян.

Армения направила в Ливан три самолета с гуманитарным грузом. Отбывшие в Ливан самолеты привезли на родину около 100 ливанских армян, у которых возникли жилищные проблемы в результате взрыва.