В Сербии задержан посол Азербайджана 

Посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег и растрате бюджетных средств. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба Службы госбезопасности Азербайджана.

"Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях. Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия. Уголовное дело находится в стадии расследования. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела", - сообщила пресс-служба Службы госбезопасности.