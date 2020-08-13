Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

В Сербии задержан посол Азербайджана 

В Сербии задержан посол Азербайджана 

Посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег и растрате бюджетных средств. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба Службы госбезопасности Азербайджана.

"Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях. Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия. Уголовное дело находится в стадии расследования. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела", - сообщила пресс-служба Службы госбезопасности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации