С 1 сентября могут возобновиться пассажирские авиаперевозки из России в Армению

К началу сентября возобновятся пассажирские авиаперевозки из России в страны ближнего зарубежья, в том числе в Армению. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР".

По данным его источников, с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению.

Как отмечают эксперты, для такого решения есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19.