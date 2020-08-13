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В Швейцарии во время бури погибли трое испанских туристов

В Швейцарии во время бури погибли трое испанских туристов

Трое испанских туристов погибли, один пропал без вести во время бури недалеко от коммуны Пфеферс на севере Швейцарии, сообщает издание Matin со ссылкой на полицию.

Туристы занимались каньонингом - преодолением каньонов без использования плавучих средств, когда в среду вечером началась буря, сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Когда стихия отступила, на место прибыли спасатели. Им удалось найти тела троих погибших.

Поиски четвертого туриста продолжаются.

 


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