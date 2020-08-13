В Швейцарии во время бури погибли трое испанских туристов
17:41, 13 Август, 2020
Трое испанских туристов погибли, один пропал без вести во время бури недалеко от коммуны Пфеферс на севере Швейцарии, сообщает издание Matin со ссылкой на полицию.
Туристы занимались каньонингом - преодолением каньонов без использования плавучих средств, когда в среду вечером началась буря, сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.
Когда стихия отступила, на место прибыли спасатели. Им удалось найти тела троих погибших.
Поиски четвертого туриста продолжаются.
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