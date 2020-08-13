СМИ: греческий и турецкий фрегаты задели друг друга в Средиземноморье

Греческий фрегат Limnos и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) класса Barbaros "соприкоснулись" во время маневрирования в Восточном Средиземноморье, однако Генеральный штаб национальной обороны Греции это официально не подтверждает, сообщает портал Armyvoice.gr, специализирующийся на военной тематике.

По его данным, информированный источник сообщил, что два корабля "задели" в среду друг друга, что не означает обязательно, что они столкнулись. Как отмечает издание, такое может произойти при маневрировании в очень небольшом пространстве, например, в спорном районе, где находилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis, и была большая концентрация военных кораблей двух стран.

Представитель Главного штаба военно-морского флота Греции ответил на запрос Armyvoice.gr, что, насколько ему известно, не было столкновения кораблей. Представитель Генерального штаба национальной обороны утверждал, что ничего не знает о таком инциденте. При этом представители министерства национальной обороны, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили порталу инцидент, но намекнули, что имеется молчаливое соглашение не придавать ему большого значения,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Согласно имеющейся информации, и Греция, и Турция, похоже, хотят сохранять спокойствие в такой напряженной обстановке, и, очевидно, обе стороны избегают инцидента, который может принять неконтролируемые масштабы кризиса, отмечает Armyvoice.gr.

В свою очередь другой греческий оборонный портал Defence-point.gr утверж дал, что турецкий фрегат класса Yavuz пытался таранить греческий фрегат Limnos, наблюдавший за судном Oruc Reis. Такие действия, по его словам, были предприняты в рамках попытки снять препятствия, созданные греческим флотом для незаконной сейсморазведки Oruc Reis на греческом морском шельфе к югу от острова Кастелоризо.