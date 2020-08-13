Начато строительство детского сада Святой Мариам в Гюмри

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Гюмри Ширакской области в рамках программы «Социальные инвестиции и местное развитие» Фонда территориального развития Министерства территориального управления Армении началась реконструкция детского сада Святой Мариам. Как сообщили «Арменпресс» в Фонде территориального развития Армении, бывшее здание детского сада находится в аварийном состоянии и считается сейсмическим.

На месте здания детского сада решено построить двухэтажное дошкольное образовательное учреждение по всем критериям сейсмостойкости. Детский сад будет оборудован системой вентиляции и пожарной сигнализации. Отопление будет осуществляться двумя турбокотлами. Для горячего водоснабжения будут установлены солнечные водонагреватели.

Программа также предусматривает благоустройство и ограждение территории, облицовку здания плиткой, строительство детских площадок, коридоров и внутренних дорог. Детский сад рассчитан на 75 мест, после реконструкции это количество может увеличиться.

На реализацию программы инвестировано 171 миллион 188 тысяч драмов, из которых 20 миллионов 594 тысячи драмов вложены общиной, остальное - кредиты, привлеченные от Всемирного банка.