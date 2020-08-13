Госсекретарь США Майк Помпео постоянно критикует и обвиняет Китай, куда бы он ни поехал, он всюду распространяет дезинформацию и "политический вирус", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Помпео, руководствуясь идеями холодной войны и собственными корыстными интересами, вновь и вновь безосновательно критикует Компартию Китая, а также внутреннюю и внешнюю политику КНР. Китай уже многократно выражал свою решительную позицию по этому поводу", - заявил Чжао Лицзянь.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что "Помпео, куда бы он ни поехал, всюду несет и распространяет "политический вирус" и дезинформацию",сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

По словам дипломата, Помпео и ему подобные пытаются "привязать международное сообщество к антикитайской и антикоммунистической колеснице", однако международное сообщество крайне отчетливо это видит и не даст себя убедить, поэтому такие попытки успехом не увенчаются.