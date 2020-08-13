Тренер сборной по греко-римскому стилю обеспокоен количеством спортсменов, участвующих в чемпионате

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Главный тренер молодежной сборной Армении по греко-римскому стилю Армен Бабаларян считает, что количество спортсменов, участвующих в чемпионате, вызывает беспокойство.

«Мы провели чемпионат Армении в условиях пандемии. Участвовали около 65 спортсменов. Был конкурс, но тревожит количество участников. Основной целью чемпионата, конечно же, было формирование команды, которая примет участие в тренировках и подготовится к декабрьскому чемпионату мира по футболу, если его не отменит. Через несколько дней мы начнем сбор в Цахкадзоре. Посмотрим, сможем ли мы участвовать в турнирах из-за пандемии. Ситуация сложная. Если зараза отступит, мы начнем 2021 год с прежним расписанием, то есть с чемпионата Армении весной, потом сборов, турниров, чемпионата Европы и чемпионата мира. Посмотрим, что будет», - цитирует слова Бабаларяна пресс-служба клуба, передает Арменпресс.

Ранее стали известны все чемпионы чемпионата: Гарник Оганесян (55 кг), Давид Готян (60 кг), Айк Асатрян (63 кг), Шант Хачатрян (67 кг), Ашот Киракосян (72 кг), Самвел Григорян (77 кг). , Карен Хачатрян (82 кг).

Подготовила Варвара Айрапетян