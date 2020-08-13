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Власти Индонезии не откроют границы для туристов до конца 2020 года

Власти Индонезии не откроют границы для туристов до конца 2020 года

Власти Индонезии не откроют границы для иностранных туристов как минимум до конца нынешнего года. С таким заявлением выступил в четверг министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан во время онлайн-совещания с представителями Ассоциации работодателей.

"Правительство приняло решение сделать акцент на развитии внутреннего туризма для восстановления этого сектора экономики", - сказал Лухут. По его словам, "власти намерены добиться, чтобы внутренний туризм занимал как минимум 70% в общем объеме [туристической отрасли]". Министр-координатор подчеркнул, что, "таким образом, правительство не планирует открывать границы для иностранных туристов в этом году", сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Лухут также отметил, что "в Индонезии проживает немало обеспеченных граждан, которые могут внести свой вклад в восстановление туризма".

"Мы подсчитали, что около миллиона индонезийцев ежегодно путешествуют в соседние Малайзию и Сингапур, тратят там десятки миллиардов долларов, - объяснил министр-координатор. - Правительство хочет добиться, чтобы эти средства расходовались внутри страны".

 


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