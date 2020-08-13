На YouTube разместили тизер фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер" о влиятельных женщинах из загадочного клана.

"Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос", — говорится в описании ролика.

Главные роли в фильме исполнили: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Татьяна Пилецкая, Хибла Герзмава, Максим Суханов, Тимур Сурков, Мария Бердинских и другие,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Музыку к картине написала российская рок-певица и композитор Земфира Рамазанова, более известная слушателям как Земфира.

"Северный ветер" выйдет в прокат 26 ноября.