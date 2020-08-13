Стали известны победители молодежного первенства по греко-римской борьбе

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Завершился молодежный чемпионат Армении по греко-римской борьбе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы республики. Чемпионат проходил за закрытыми дверями. Чемпионами Армении по весовым категориям стали: Гарник Оганесян (55 кг), Давид Готян (60 кг), Айк Асатрян (63 кг), Шант Хачатрян (67 кг), Ашот Киракосян (72 кг), Самвел Григорян (77 кг), Карен Хачатрян (82 кг).

Ранее стали известны и чемпионы по вольной борьбе. Золотую медаль завоевали Манвел Хндзрцян (61 кг), Рафик Артушян (61 кг), Тигран Казарян (65 кг), Нарек Арутюнян (70 кг), Давид Горгян (74 кг), Овик Агбалян (79 кг), Гамлет Ахвердян (86 кг) и Сергей (92 кг). Саргсян, 97 кг - Лева Горгян и 125 кг - Мартин Симонян.

Подготовила Варвара Айрапетян