Лицам без гражданства больше не нужно разрешение коменданта на въезд в Арцах

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Упрощен порядок въезда в страну для лиц без гражданства Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», в информационном штабе Арцаха сообщили, что постановление подписал министр территориального управления и развития Республики Арцах Жирайр Мирзоян.

«Отныне для въезда не требуется разрешения коменданта, но требуется тест ПЦР с отрицательным ответом в течение 72 часов. Исключения из требований обязательного тестирования делаются для детей младше 6 лет. «Наши соотечественники в Армении должны пройти обследование в соответствующих медицинских учреждениях Армении, так как возможности единственной такой лаборатории в Арцахе очень ограничены», - говорится в публикации.

Что касается условий въезда и выезда граждан Республики Арцах, то они не изменились и остаются в силе. Другими словами, для выезда из страны гражданам Республики Арцах необходимо иметь разрешение на въезд, а в случае въезда - отрицательный ответ на тест ПЦР не более 72 часов назад или отбор проб для обязательного тестирования на контрольно-пропускном пункте. Стоимость теста ПЦР для граждан Арцаха частично субсидируется государством, в результате чего он стоит 7000 драмов.

Согласно другому решению, подписанному комендантом Жирайром Мирзояном, церемонии дня рождения, свадьбы и помолвки, проводимые на открытых пространствах, могут быть организованы с участием 100 человек вместо прежних 60.

«Напомним, подписанным вчера Указом Президента республики изменено максимальное количество участников массовых мероприятий на закрытых территориях. Отныне спортивные, культурные, образовательные, развлекательные, праздничные и памятные мероприятия могут быть организованы с участием до 40 человек вместо прежних 20», - сообщили в информационном штабе Арцаха.

По состоянию на 13 августа в Арцахе диагностировали новый коронавирус у 251 человека, из которых 235 человек преодолели болезнь. Фактически проходят лечение 15 граждан, из них 39 человек изолированы. Врачи оценивают состояние здоровья 2 пациентов как тяжелое, 4 - как умеренное. На сегодняшний день обследовано 7 575 экземпляров. В Арцахе не зарегистрировано смертей от коронавируса. Был один случай смерти, когда у гражданина диагностировали коронавирусную болезнь, но смерть наступила по другой причине.

Срок действия чрезвычайного положения, введенного в Республике Арцах, продленного с 12 апреля 2020 года до 12 августа, продлен на 32 дня, с 22:00 12 августа 2020 года до 22:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян