Правительство Армении во время кризиса уже вложило в экономику 144,5 млрд драмов

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении по состоянию на 12 августа, в результате 22 программ по нейтрализации экономических последствий коронавируса, бенефициарам в общей сложности сделало доступным 144,5 млрд. драмов.

Как сообщает "Арменпресс", об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что на социальные мероприятия было потрачено 26,2 млрд драмов, на экономические меры - 17,5 млрд драмов, заемные средства - 19,9 млрд драмов. «То есть мы предоставили банкам кредитование аграрного сектора, бизнеса и других сфер на более выгодных условиях», - сказал премьер. Субсидируются также ссуды на оплату обучения в сфере образования.

«В результате стимулов, предпринятых государством в рамках экономических мер, банками предоставлено предприятиям около 92,8 млрд драмов кредитов. Другими словами, мы должны отметить, что в этой кризисной ситуации мы ввели в экономику в общей сложности 144,5 млрд драмов, что по меркам Армении достаточно значительная сумма», - подчеркнул премьер.

На сегодняшнем заседании правительство одобрило две меры по нейтрализации экономических последствий коронавируса. Они нацелены на сохранение рабочих мест в туристическом секторе и предоставление субсидированных кредитов винным и коньячным компаниям.