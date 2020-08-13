В Белоруссии в ходе несанкционированных акций пострадали 103 правоохранителя

Более ста сотрудников правоохранительных органов Белоруссии пострадали в ходе несанкционированных акций, произошедших в период с 9 по 13 августа. Об этом сообщили в четверг в МВД республики.

"Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", - проинформировали в МВД.

Как отмечается, беспорядки в республике утратили массовость, но уровень агрессии к сотрудникам правоохранительных органов остается высоким,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.