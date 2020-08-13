Не пробивать кассовые чеки - значит красть солдатский хлеб: Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, Не пробивать кассовые чеки - это кража солдатского хлеба, здесь не нужно обижаться. Как передает «Арменпресс», об этом Премьер-министр сказал на заседании правительства, имея в виду партнерство государства и бизнеса.

«Что значит “Не пробивать кассовые чеки”? Тогда говорили, что правительство коррумпировано, все воруют, мы тоже воруем. А теперь пусть кто-нибудь осмелится заявить, что правительство коррумпировано. А сейчас я говорю, что это явление коррупции осталось. Повторяю, не пробивать кассовые чеки - это красть солдатский хлеб, и здесь нечему обижаться. Я помню дискуссии, когда по понятным причинам приходили разные сферы и ждали той или иной поддержки из бюджета. Я помню дискуссию два года назад, когда мы говорили в присутствии тех же людей, что бюджет в наших карманах, мы не должны делать все, чтобы не платить в бюджет ни копейки. Во время этих встреч я напомнил нашим коллегам об обсуждении двухлетней давности, сейчас Вы говорите: отдайте это из бюджета, отдайте, но когда речь заходит о том, насколько они добросовестно платят в бюджет, тогда об этом молчат. Вот почему бизнес-среда после встреч со мной говорит, что они немного недовольны. Это хорошо, что вы недовольны, потому что мы должны думать о своем поведении, не так ли?» - сказал премьер.

Никол Пашинян отметил, что, когда говорят о повышении налоговой дисциплины, все говорят, что не могут этого сделать.

"Никто не говорит, что для удовлетворения наших государственных и личных амбиций мы все должны работать больше. Сегодня говорят о повышении налога на недвижимость и пытаются вызвать в связи с этим проблему. Никто не говорит, давайте посмотрим, сколько копеек стоит налог на недвижимость в центре Еревана. Никто не констатирует, что в Армении вообще не существовало налога на недвижимость, поскольку кадастровая стоимость недвижимости была заложена в основе приватизации, и за ничтожные копейки в этом зале имущество Армении не только было приватизировано, но и после этого не было выплачено налога на имущество", - отметил премьер.