Сотрудник компании Ucom награжден медалью Следственного комитета РА «За сотрудничество»

На днях сотрудник компании Ucom Н. Арутюнян была награждена медалью Следственного Комитета Республики Армения «За сотрудничество», что сделало Ucom первой корпоративной организацией, получившей эту высокую ведомственную награду.

«От имени компании Ucom я бы хотел поблагодарить Н. Арутюнян за профессионализм, проявленный в разрешении вызовов в рамках служебных обязанностей, а также за поддержку высокой деловой репутации компании Ucom среди внешних партнеров», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Награжденный сотрудник Н. Арутюнян оказала профессиональную помощь Главному управлению по расследованию особо тяжких преступлений Следственного комитета РА при расследовании киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий, а также управлениям по расследованию преступлений в сфере торговли людьми, против половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотических средств - при обеспечении полного и оперативного получения электронных доказательств в процессе раскрытия совершенных преступлений, имеет многолетний опыт сотрудничества со Следственным комитетом РА и значительный вклад в раскрытие киберпреступлений. Проделанная Н. Арутюнян работа имела значимую роль в раскрытии нескольких многоэпизодных и уголовных дел недавнего времени, имевших широкий общественный резонанс.