Природе нанесен ущерб более пяти миллионов драмов: результаты проверок инспекционного органа

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В ходе проверок, выездов и административных процедур, проведенных Управлением по надзору за природопользованием и недрами, с 20 по 24 июля 2020 года, было зарегистрировано 26 случаев, 19 из которых были оценены с нанесением ущерба окружающей среде в размере 5186910 драмов. В 7 случаях был наложен административный штраф в размере 1300000 драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в природоохранном органе по надзору за недрами. В частности, в области охраны растительного мира был зарегистрирован 21 случай, из которых 19 были оценены с нанесением ущерба окружающей среде в размере 5186910 драмов, в 2 случаях был наложен административный штраф в размере 200 000 драмов. Административный штраф в размере 70 000 драмов наложен на одно дело, зарегистрированное в сфере охраны животного мира.

Зарегистрировано 2 случая в области атмосферного воздуха, водоохраны, распределения отходов, землепользования, охраны, наложен административный штраф в размере 200000 драмов. По результатам 1 проверки наложен административный штраф в размере 750000 драмов. За 1 случай нарушения правил режима охраны особо охраняемых природных объектов государством наложен административный штраф в размере 80000 драмов. 14 дел направлено в Министерство юстиции РА (административный штраф в размере 952400 драмов).

За указанный период в государственный бюджет РА было внесено 664000 драмов.