Утверждена 23-я антикризисная мера: будет оказана поддержка туристическому сектору

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении одобрило 23-ю меру по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

Как сообщает «Арменпресс», министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что решение обусловлено распространением коронавируса в связи с необходимостью обеспечить продолжение деятельности пострадавшего от распространения коронавируса туристического сектора и необходимостью сохранить рабочие места.

«В связи с распространением коронавируса, сокращением туристических потоков, ограничениями, примененными к отдельным видам экономической деятельности, в сфере туризма, проживания и общественного питания зафиксировано падение оборота на 70%», - сообщил министр.

Решением предусматривается предоставление ежемесячного гранта тем юридическим лицам, не являющимся субъектами микропредприятий, получившим государственную регистрацию на территории Армении, или состоящим на учете индивидуальным предпринимателям, которые были созданы до 31 марта 2020 года, в течение месяца содействия, предоставляемого в рамках мероприятия, имели не менее трех работников, В налоговом исчислении НДС и акцизного налога и (или) налога с оборота, представленного за первый квартал 2020 года или какой-либо месяц, включенный в этот квартал, не менее 50% деятельности хозяйствующего субъекта относились к следующим сферам: 55-организация проживания, 56-организация общественного питания, 79-деятельность туристических агентств и операторов, бронирование мест и другие услуги в сфере туризма.

Принятие проекта постановления правительства РА «Об утверждении двадцатой меры по нейтрализации экономических последствий коронавируса» приведет к увеличению расходов государственного бюджета. При этом в 2020 году расходы госбюджета увеличатся примерно на 3,3 млрд драмов, а в 2021 году - на 2,7 млрд драмов.