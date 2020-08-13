В Ираке прогремел взрыв возле колонны международной коалиции

Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака, сообщает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на МВД страны.

"Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции", - цитирует телеканал заявление МВД.

По данным источников Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции в окрестностях с городом Батха в провинции Зи-Кар на юге страны. Пострадавших, по информации телеканала, нет,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

В конце 2017 года Багдад объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В июне в рамках операции "Герои Ирака" проведена зачистка от боевиков территорий площадью почти в 750 квадратных километров на юго-западе провинции Киркук.