Постпред США призвала проголосовать за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт призвала всех членов Совета Безопасности ООН поддержать проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, представленный Вашингтоном. Соответствующее заявление было опубликовано в среду на сайте американского постпредства.

Постпред подтвердила, что проект документа был представлен сегодня: "Сегодня Соединенные Штаты представили проект резолюции Совета Безопасности о продлении существующего эмбарго на продажу Ирану обычных вооружений и их покупку у него",сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Ранее источник в ООН сообщил ТАСС, что дату голосования по проекту определит председатель Совбеза.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. Крафт назвала голосование по американскому документу "выбором между миром и террором".