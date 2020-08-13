В Армении подтверждено 229 новых случаев COVID-19, 405 человек выздоровели, 3 человека скончались

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 13 августа в Армении подтверждено 41023 случая заболевания коронавирусом, из которых 33897 вылечены.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 6079 пациентов. За последние 24 часа было проведено 1465 тестов - всего 180497 тестов. Таким образом, выявлено 229 новых случаев заболевания коронавирусом и 405 вылечившихся.

В целом, от коронавируса зарегистрировано 809 смертей (прирост на 3).

По сообщению Минздрава РА, умершими оказались мужчина 88 лет, женщины – 77 и 68 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

При подтверждении коронавирусной инфекции у пациентов было зарегистрировано четыре случая смерти, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких дел 238.

12 августа правительство приняло решение о продлении чрезвычайного положения в Армении, которое было продлено с 16 марта 2020 года до 12 августа, с 17:00 12 августа на 30 дней, до 12 сентября. в 17:00

Лилит Демурян