6-12 августа в регионе зарегистрировано 10 землетрясений силой 3 балла и более

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС не зафиксировала на территориях Республики Армения и Республики Арцах с 6 по 12 августа землетрясения силой 2-3 балла и более. Об этом «Арменпресс» сообщили в Территориальной службе сейсмической защиты МЧС.

В регионе зарегистрировано 10 землетрясений силой 3 балла. В частности, 6 августа в Иране было зарегистрировано в 19 км к юго-востоку от города Хой силой 3-4 балла, 7 августа в 15 км к юго-востоку от города Хой силой 4-5 баллов, В Азербайджане, в 56 км к северо-востоку от города Агджабад, силой 3-4 балла и в Турции в 55 км к юго-востоку от Битлиса силой 4 и в 52 км к юго-востоку силой 6 баллов, 8 августа в Иране в 23 км к юго-востоку от Хоя силой 4 балла, 10 августа в пограничной зоне Иран-Турция, в 48 км к северо-западу от города Хой, силой 3 балла, 11 августа в Грузии, в 26 км к северо-западу от города Дманиси и в 23 км к западу, силой 4 балла. В Турции, в 13 км к юго-востоку от города Игдыр, землетрясение силой 5-6 баллов. Последнее землетрясение ощущалось в Армавирской, Араратской областях РА силой 4 балла и в городе Ереван силой 3-4 балла.

Два землетрясения силой 6,0 балла по шкале Рихтера были зарегистрированы за пределами региона, оба в Индийском океане. Эпицентр землетрясения силой 6,3 балла 6 августа находился у побережья острова Принца Эдуарда. 12 августа в 65 км к северу от танзанийского города Килиндон произошло землетрясение силой 6,0 балла по шкале Рихтера. Жертв и повреждений в результате землетрясений нет.