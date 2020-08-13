СМИ: прокуратура Ливана допросит нескольких министров по делу о взрыве в Бейруте

Прокуратура Ливана намерена вызвать на допрос по делу о взрыве в порту Бейрута нескольких министров из нынешнего и более ранних составов правительства. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в судебных кругах страны.

По его данным, первым будет допрошен бывший глава Министерства общественных работ Ливана Гази аль-Ариди. Также планируется вызвать для дачи показаний нескольких других экс-министров общественных работ, финансов и юстиции,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

В результате взрыва 4 августа на складе в порту Бейрута погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

С 8 августа в Бейруте проходили массовые демонстрации, впоследствии переросшие в беспорядки. Протестующие обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования взрыва, произошедшего в порту. На этом фоне 10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства.