ДТП на трассе Ерджан-Ерасх: столкнулись 5 автомобилей

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Региональный центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении 12 августа в 23:15 поступила информация о происшествии, произошедшем в районе села Таперакан на трассе М-2.

Как сообщает «Арменпресс», МЧС РА сообщает, что к месту происшествия выехала пожарная часть из пожарно-спасательного отряда Араратского регионального спасательного управления МЧС.

Выяснилось, что на 35-м км трассы Ереван-Ерасх столкнулись несколько автомобилей: «БМВ» (водитель: Ваагн Х., 1980 г.р.), «Рено» (водитель: Геворг И., 1992 г.р.). ), «ЗИЛ» (водитель: Людвиг Х., 1990 г.р.), «ЗИЛ» (водитель: Ованес Е., 1977 г.р.) и «Opel Astra G» (водитель: Саргис А., 1993 г.р.).

До прибытия спасателей на место происшествия в МЦ «Эребуни» была госпитализирована пассажир автомашины «BMW» Кристина Н.А. (1978 г.р.).

Спасатели отключили электричество в машинах, закрыли краны газовых баллонов и очистили дорогу.