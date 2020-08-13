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В Эчмиадзине сгорело около 27 гектаров травяных территорий

В Эчмиадзине сгорело около 27 гектаров травяных территорий

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 12 августа в 21:22 в Региональный центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям РА поступил сигнал тревоги о том, что за футбольной академией Эчмиадзина горит травяной покров.

Как сообщает «Арменпресс», МЧС РА сообщает, что к месту происшествия выехали две пожарно-спасательные бригады пожарно-спасательного отряда Армавирского регионального спасательного управления МЧС.

Пожар был локализован в 22:50 и потушен в 23:18. Сгорело около 27 гектаров покрытой травой территории.
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