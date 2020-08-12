Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

Айкак Аршамян пообещал помочь ливанским армянам, которые выразят желание обосноваться в Арцахе

Айкак Аршамян пообещал помочь ливанским армянам, которые выразят желание обосноваться в Арцахе

Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян пообещал помочь ливанским армянам, которые выразят желание обосноваться в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, Аршамян сказал об этом в ходе онлайн-обсуждения.

«Если кто-то из наших соотечественников, проживающих в Ливане, захочет поселиться в Арцахе, я лично решу этот вопрос», - сказал Аршамян.

Исполнительный директор фонда напомнил, что президент Республики Арцах Араик Арутюнян заявил о своей готовности обеспечить всеми условиями желающих переехать из Ливана в Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации