Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян пообещал помочь ливанским армянам, которые выразят желание обосноваться в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, Аршамян сказал об этом в ходе онлайн-обсуждения.

«Если кто-то из наших соотечественников, проживающих в Ливане, захочет поселиться в Арцахе, я лично решу этот вопрос», - сказал Аршамян.

Исполнительный директор фонда напомнил, что президент Республики Арцах Араик Арутюнян заявил о своей готовности обеспечить всеми условиями желающих переехать из Ливана в Арцах.