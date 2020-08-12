Вышло в свет новое учебное пособие о евразийской интеграции

Накануне нового учебного года вышло в свет учебное пособие “Евразийская интеграция: идеи, задачи, процесс и перспективы” (Москва-Ереван, 256 страниц). Авторы издания – генеральный директор Института ЕАЭС, кандидат философских наук Владимир Лепехин (Москва), председатель исследовательско-аналитической общественной организации “Интеграция и развитие”, координатор Евразийского экспертного клуба, кандидат филол. наук, доцент Арам Сафарян (Ереван), первый заместитель директора Института ЕАЭС, кандидат экономических наук Сергей Беляков (Москва), заведующий кафедрой экономико-математических методов Армянского государственного экономического университета, главный редактор “Армянского экономического журнала”, доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян (Ереван), профессор кафедры политологии и социологии Университета НВД России, доктор философских наук, профессор Виталий Бельский (Москва).

Как сообщает Арменпресс, предлагаемый студентам, аспирантам и преподавателям Армении и других стран Евразийского экономического союза, сборник лекций на тему евразийской интеграции – уникальный продукт, не имеющий аналогов в российской и армянской научной литературы. Сборник – учебное пособие для всех, кто ставит своей задачей узнать, что такое Евразийской экономической союз (ЕАЭС), понять суть таких феноменов, как “евразийство” “евразийская интеграция”, а также разобраться с содержанием тех процессов (в первую очередь экономических), которые происходят сегодня на постсоветском пространстве. В 15-и лекциях слушатель предлагаемого образовательного курса получит историческую справку о том, как и когда появилась идея евразийства и почему она реализуется сегодня в формате Союза, названного ЕАЭС. Он узнает, как и с какими целями создавались на постсоветском пространстве ведущие интеграционные объединения и что дает Республики Армения членство в Евразийском экономическом союзе. Первое издание этого курса лекции учебно-образовательной программы “Евразийская интеграция” было осуществлено на средства государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации.

Второе переработанное и дополненное издание, предлагаемое широкому кругу читателей, рекомендовано к изданию в качестве учебного пособия решением Ученого совета Ереванского государственного университета. Книга бесплатно будет роздана фундаментальным библиотекам Москвы и Еревана, всем профильным кафедрам ведущих армянских вузов, где изучается курс “Евразийская интеграция”.