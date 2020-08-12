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Всеармянский фонд «Айастан» собрал более 195 тысяч долларов для помощи ливанским армянам

Всеармянский фонд «Айастан» собрал более 195 тысяч долларов для помощи ливанским армянам

Всеармянский фонд «Айастан» собрал более 195 тысяч долларов для помощи ливанским армянам, пострадавшим от взрыва в порту Бейрута. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-обсуждения сказал исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

«Через несколько дней после взрыва в фонде был открыт счет, на котором у нас уже sobrano более 195 тысяч долларов. Различные предприятия Армении и банковская система поддержали нас и перевели деньги на счета фонда», - сказал Аршамян.

Исполнительный директор фонда отметил, что ведутся обсуждения по уточнению потребностей армянской общины Ливана.

«Возможно, мы попробуем направить средства в сферу образования, но окончательное решение мы примем в течение нескольких дней», - сказал Айкак Аршамян.


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