Всеармянский фонд «Айастан» собрал более 195 тысяч долларов для помощи ливанским армянам, пострадавшим от взрыва в порту Бейрута. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-обсуждения сказал исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

«Через несколько дней после взрыва в фонде был открыт счет, на котором у нас уже sobrano более 195 тысяч долларов. Различные предприятия Армении и банковская система поддержали нас и перевели деньги на счета фонда», - сказал Аршамян.

Исполнительный директор фонда отметил, что ведутся обсуждения по уточнению потребностей армянской общины Ливана.

«Возможно, мы попробуем направить средства в сферу образования, но окончательное решение мы примем в течение нескольких дней», - сказал Айкак Аршамян.