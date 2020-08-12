Литва предложила Белоруссии план деэскалации ситуации

Литва рекомендует Белоруссии создать Национальный совет, чтобы власть и народ могли вести диалог, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Мое официальное предложение белорусским властям: срочная деэскалация ситуации, не используйте силу против народа! Освобождение всех заключенных. Организация Национального совета для диалога с гражданами и обществом", — написал он в твиттере.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Вильнюс, Таллин, Рига и Варшава разговаривали о необходимости "сильного европейского ответа" на жестокость при подавлении протестов в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов в республике сомнительны и их трудно признать.

Линкявичюс также призвал Минск прекратить насилие, отпустить всех задержанных, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и оппозиционно настроенного блогера Сергея Тихановского.

Главы МИД Евросоюза планируют обсудить ситуацию в Белоруссии на видеоконференции в пятницу.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

Вечером того же дня недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.

Самая сложная обстановка в Минске: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.

Накануне стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве.