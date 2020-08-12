Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", - говорится в сообщении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.